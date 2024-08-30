الامارات | محمد صلاح «يستمتع» بالعام الأخير من عقده مع ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الهداف المصري محمد صلاح، أنه لا يفكر في مستقبله، ويريد الاستمتاع بالعام الأخير من عقده الحالي مع ليفربول الإنجليزي، و«بعدها سنرى».

كتب الدولي المصري التاريخ مع ليفربول، وحجز لنفسه مكاناً بين عمالقة الدوري الإنجليزي بتسجيله 213 هدفاً منذ انضمامه إلى الفريق في 2017.

ومع تبقي أقل من عام في عقده مع ليفربول، قال هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، إنه لا يركز على مستقبله بعد هذا الموسم. وأضاف في مقابلة مع «سكاي سبورتس»: «قبل بداية الموسم، كنت أقول في نفسي يتبقى لي عام واحد، دعونا نستمتع به وألا نفكر في العقد».

وأكمل: «لا أريد التفكير بالعام المقبل أو المستقبل، أريد فقط الاستمتاع بعامي الأخير، وبعدها سنرى. الأمر الأكثر أهمية أن تكون ممتناً لوجودك هنا».

وارتبط اسم المصري باستمرار بانتقال مربح إلى الدوري السعودي للمحترفين، علماً أن ليفربول كان قد رفض قبل عام عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (198 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدماته وفقاً للتقارير.

ووقّع صلاح عقداً مدته ثلاثة أعوام في 2022، ما جعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ بطل الدوري الإنجليزي 19 مرة، بواقع أكثر من 18 مليون جنيه إسترليني في العام، حسب التقارير.

ولم يظهر اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً أي إشارات على أفول نجمه، إذ سجل في المباراتين الأوليين للفريق في الدوري الممتاز بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت، ضد إيبسويتش تاون وبرنتفورد.

ويعتبر صلاح واحداً من ثلاثة لاعبين مهمين في تشكيلة سلوت تنتهي عقودهم في نهاية هذا الموسم، رفقة القائد الهولندي فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد.

من جانب آخر، أعلن ليفربول أمس تعاقده مع الجناح فيدريكو كييزا قادماً من يوفنتوس بعقد طويل الأمد.

وقال يوفنتوس إن صفقة كييزا (26 عاماً)، الذي كان ينتهي عقده مع الفريق الإيطالي عام 2025، تمت مقابل 12 مليون يورو (13.30 مليون دولار)، إضافة إلى ثلاثة ملايين يورو في صورة مكافآت إضافية محتملة.

وسجل كييزا في الموسم الماضي 10 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 37 مباراة مع يوفنتوس.

وقال كييزا عبر موقع ليفربول على الإنترنت «أنا سعيد للغاية لأنني أصبحت لاعباً لليفربول».