أرني سلوت: "تين هاج ليس صديقي.. وتركيزي منصب على مباراة مانشستر يونايتد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن مواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها مساء غدا في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "اليوم الأخير من سوق الانتقالات؟ لا أتوقع أي شيء. إذا أتيحت لنا فرصة سنتحرك. تركيزي منصب على مواجهة مانشستر يونايتد، كييزا؟ متحمس جدا بعد التعاقد معه، تعاقدنا مع لاعب يمكنه مساعدتنا في تحقيق أهدافنا وتحسين الفريق، يمكنه اللعب في العديد من المراكز، على اليمين واليسار وربما في الوسط".

وأضاف: "كييزا سيتدرب معنا اليوم، لا أتوقع أن يكون موجودا أمام يونايتد، لكن إذا ظهرت إصابات قد نحتاج إليه، وتين هاج ليس صديقي. نحن لا نعرف بعضنا البعض جيدا بما فيه الكفاية. ولكن علاقتنا جيدة".

وأتم سلوت: "لا أحتاج إلى إخباري بمدى أهمية التنافس مع مانشستر يونايتد. تنتظرنا مهمة صعبة، اللاعبون مستعدون للأجواء التي تنتظرهم في أولد ترافورد. نحن جاهزون".