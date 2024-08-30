الامارات | شباب الأهلي يخمد "البركان" ويحافظ على "العلامة الكاملة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق شباب الأهلي الساعي لاستعادة اللقب انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة بفوز على عجمان بهدفين لهدف في المواجهة التي أقيمت على استاد راشد بن سعيد، ليصل بذلك إلى النقطة السادسة في رصيده محافظاً على موقعه بين بقية المتصدرين الأخرين بـ"العلامة الكاملة"، بينما تكبد "البركان" الخسارة الثانية ليبقى بذلك بلا رصيد من النقاط.

وكان "الفرسان" المبادرين بالتسجيل في د 26 بواسطة لاعبه بوجدان بلانيتش من كرة رأسية، الذي انتهى عليه الشوط الأول، وفي الحصة الثانية عزز زميله سردار آزمون بإحراز الهدف الثاني د 68 بعد أن انفراده بالحارس علي الحوسني، بينما سجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد في د 72 عبر رأسية لاعبه جونيور فليمنغز.