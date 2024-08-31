شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 30- 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 30- 8 - 2024، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة.

بيراميدز يهزم زد بهدف ماييلى ويتوج بلقب كأس مصر لأول مرة فى تاريخه

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد برج العرب، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر، ليتوج الفريق السماوى بأول بطولة فى تاريخه. أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن فوز السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، بجائزة أفضل مدرب فى الدورى المصرى لهذا الموسم، الذى توج به النادى الأهلى للمرة الرابعة والأربعين فى تاريخه. قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، رفض العروض المقدمة للثنائى عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى لاعبى الفريق، بسبب ضعف المقابل المادى المقدم من الأهلى وبيراميدز. الإسماعيلى يرفض عرضى الأهلى وبيراميدز للتعاقد مع الساعى وعبد الرحمن مجدى الأهلي يخوض جولة مفاوضات عبر الـ"فيديو كونفرانس" لحسم صفقة بن رمضان رابطة الأندية تعلن فوز كولر بأفضل مدرب فى الدورى للموسم الثانى على التوالى

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مفاوضات عبر "تقنية الفيديوكونفرانس" خلال الساعات المقبلة لحسم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزى المجري.

إيهاب جلال يضع شروطا للاستمرار في تدريب الإسماعيلى الموسم المقبل

وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، شروطا للاستمرار في القيادة الفنية لفريق الدراويش في الموسم المقبل، بعد تأكيد مجلس إدارة الإسماعيلى على استمراره في أكثر من حديث.

بعد انسحاب لاعبين.. كريم عبدالتواب إلى نهائى سباق 100 متر عدو في بارالمبياد باريس

تأهل كريم عبدالتواب لاعب منتخب العاب القوى إلى نهائي سباق 100 متر عدو ، فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انسحاب لاعبين من البطولة.

الزمالك يتسلم خطاباً من فيفا برفع القيد فى قضية أجواش..مستند

تسلم نادى الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه برفع عقوبة القيد التي كانت موقعة عليهم في قضية روى أجواش مساعد البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني الأسبق للأبيض.