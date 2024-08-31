مرموش يحسم موقفه النهائي من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

عمر مرموش- آينتراخت فرانكفورت

أعلن اللاعب المصري عمر مرموش موقفه النهائي من الرحيل عن فريق آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تنتهي النافذة الزمنية للانتقالات في منتصف ليل الجمعة.

رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي عبر نادي نوتينجهام فورست وتقديمهم عرضًا رسميًا، إلا أن فريق آينتراخت فرانكفورت رفض هذا العرض.

وأكد عمر مرموش نيته البقاء في صفوف آينتراخت فرانكفورت، وذلك من خلال تغريدة غير مباشرة على حسابه الشخصي على منصة “إكس”، حيث أشار إلى تحمسه للمشاركة في المباراة القادمة مع ناديه ضد هوفنهايم.

وقال مرموش: “غدًا على ملعبنا لأول مرة هذا الموسم، كان الحب الذي شعرت به في الأيام الماضية لا يُصدق، فلنصنع ذكريات جديدة معًا”.

ونشر الحساب الرسمي لفريق آينتراخت فرانكفورت مقطع فيديو لمرموش يعبر فيه عن سعادته بتواجده في الفريق وحماسه للموسم الكروي الجديد، مؤكدًا أنه يتطلع إلى مواصلة تقديم أداء جيد مع الفريق.