شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الدورة 57 لبطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم السبت بطولة الجمهورية للشركات بمدينة بورسعيد بمشاركة 22 ألف لاعب ولاعبة، ومن المقرر يحضر حفل افتتاح البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس اتحاد الشركات بالاضافة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشركات.

وعقد الاتحاد العام الرياضي للشركات، برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون، مؤتمرًا صحفيًا، أمس للإعلان عن تفاصيل بطولة الجمهورية للشركات النسخة 57 التي تنطلق غدًا السبت بالمدينة الرياضية بمدينة بورسعيد.

أكد المحاسب محمد عثمان هارون، أن بطولة الجمهورية للشركات برعاية رئيس الوزراء تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، حيث يشارك فيها 23 ألفا من العاملين يمثلون 365 شركة من جميع أنحاء الجمهورية، منهم 17 ألف لاعب، و6 آلاف ما بين أجهزة فنية ومدربين وإداريين ومنسقين للفرق الجماعية والألعاب الفردية.

أوضح هارون، أن بطولة الجمهورية للشركات، هي البطولة الوحيدة في مصر التي تقام في موعدها على مدار 57 عاما، متصلة دون توقف، منذ انطلاق النسخة الأولى لها في عام 1966، ما أضفى عليها أهمية كبرى من في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام رياضيا وبدنيا بالعامل المصري، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لم تدخرا جهدا في خروج النسخ الماضية بنجاح كبير وبالشكل اللائق، لافتا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، يتابعان على مدار أكثر من شهر ونصف الاستعدادات للبطولة، وقاموا بتسخير كل الإمكانات وتذليل كل العقبات من أجل نجاح البطولة والحفاظ على ظهورها بالشكل المشرف.

أشار رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، إلى الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد لنشر ممارسة الرياضة بين العاملين، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الإنسان المصري، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بين عمال مصر بكافة فئاتهم.

تابع أن الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الرياضي للشركات، لا يقتصر على ممارسة الرياضة فقط، وإنما تحقيق أهداف اجتماعية وانسانية، وخلق روح المنافسة الشريفة بين عمال مصر، بكل درجاتهم الوظيفية، وإذابة الفوارق الوظيفية بين رؤساء العمل ومرؤوسية في جو تسوده مشاعر وعلاقات الود والترابط والتواصل، ما ينعكس بتأثير إيجابي يعود بالنفع والمكاسب المعنوية والمادية على عجلة الإنتاج القومي للبلاد.

من جانبه أكد الدكتور أحمد اسماعيل، نائب أول رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، مدير بطولة الجمهورية، أن البطولة في نسختها الحالية تضم، 142مسابقة، رياضية وثقافية، وفنية، وتقام خلال الفترة من 31 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024، بمشاركة 23 ألف عامل، من جميع المراحل العمرية و65 عامًا.

وأضاف أن الاتحاد حرص على أن تنطلق شعلة البطولة العام الجاري من مدينة الاقصر، تزامنًا مع الاحتفال باختيار الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية ، وفوز مصر بمقعد رئاسة االاتحاد العربي للثقافة الرياضية للمرة الثالثة على التوالي، برئاسة الإعلامي أشرف محمود.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة، تبذل كل جهودها لظهور البطولة بالشكل اللائق باسم ومكانة، الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي، وترويجها وتسويقها إعلاميًا.

وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الحكم، السكرتير العام للاتحاد، أننا دائمًا ما نراهن على نجاح بطولة الجمهورية للشركات، لأن شعب بورسعيد عاشق للرياضة، وشغوف بها وإقباله الكبير المتوقع أحد أسباب نجاح الأحداث والبطولات الرياضية بالمدينة الباسلة.

وأوضح يحيى السيد، الأمين العام للاتحاد، أن الوعي الكبير والثقافة الرياضية التي يتمتع بها شعب بورسعيد، أهم العوامل التي تساهم في نجاح أي حدث رياضي وثقافي يقام على أرض المدينة الباسلة، لافتًا إلى أن الاتحاد يستهدف استمرار النشاط الرياضي والثقافي بين عمال مصر، في شركاتهم بمختلف أنحاء الجمهورية طوال العام وليس فقط في موسم إقامة بطولة الجمهورية، لخلق روح المنافسة الشريفة بينهم، وحثهم على بذل كل جهد لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج.

واختتم الاعلامي خالد كامل، رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد، فعاليات المؤتمر الصحفية بمناشدة وسائل الإعلام المختلفة مرئية ومقروءة ومسموعة، بتسليط الضوء على البطولة، لأنها أكبر حدث رياضي وطني يجمع بين المنافسات الثقافية والرياضية، يقام بين لعمال مصر عصب الإنتاج والاقتصاد المحلي.