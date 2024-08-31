موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف مانشستر يونايد، نظيره ليفربول، في السادسة مساء غد الأحد،في مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي 2024-2025 لحساب الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ليفربول فاز في أول مباراتين أمام كل من إبسويتش تاون وبرينتفورد، بينما فاز مانشستر يونايتد على فولهام وهزم من برايتون.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى أليسون بيكر

خط الدفاع أندي روبرتسون - إبراهيما كوناتيه - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم ديوجو جوتا - لويس دياز - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى أندريه أونانا

خط الدفاع ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - نصير مزراوي

خط الوسط كارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو

خط الهجوم ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - أماد ديالو - يوشوا زيركسي

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1