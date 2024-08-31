شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي الطائرة يهزم البرازيل ويحتل المركز السابع فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

احتل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين المركز السابع ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة بلغاريا 2024 .

وتمكن الفراعنة من احتلال المركز السابع بعد الفوز على منتخب البرازيل القوي بنتيجة 3/1، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وشهدت البطولة تألقا كبيرا للفراعنة، ولولا سوء التوفيق في مباراة ربع النهائي، أمام الأرجنتين والتي خسرها بصعوبة بنتيجة 3/2، كان تواجد في المربع الذهبي والمنافسة على ميدالية.

وتضم قائمة المنتخب 12 لاعبًا فى بطولة العالم، تحت إشراف الخبير البرازيلى بيرسي أونكن، وهم: “أحمد عبد الباري، زياد حنيدق، مصطفى طايع، الحبيب إبراهيم، مهند باشا، خالد الفقي، مروان متولي، أحمد يوسف جبل، محمد نصر، حمزة يس، فادي حنفي، زياد غنيم“.

ويترأس البعثة دكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ويقود المنتخب أحمد السيد والمدرب العام محمد مدبولي والمحلل التقني أحمد الماحي والدكتور إبراهيم غانم مخطط أحمال وتأهيل وإصابات ملاعب.