شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المقاولون السابق على رادار الإسماعيلي لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

دخل النيجيري جون أوكلي، مهاجم المقاولون العرب السابق ونادي السويحلي الليبي، من الانضمام لصفوف نادي الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان المسؤولون في اللجنة الفنية بالإسماعيلي، برئاسة أبو طالب العيسوي، قد أبدوا اهتماما بضم أوكلي هداف ذئاب الجبل السابق من أجل تدعيم الخط الهجومي للدراويش في الموسم الجديد، لاسيما بعد إعلان مجلس الإدارة برئاسة نصر أبو الحسن اقتراب إنهاء ازمة إيقاف القيد، ومن ثم رغبتهم في دعم الفريق الكروي الأول بصفقات سوبر قبل بدء فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن هداف المقاولون قد تلقى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عدة عروض رسمية من أندية مصرية وخليجية، إلا أنها قوبلت بالرفض من جانب مسؤولي نادي السويحلي الليبي.

يذكر أن النيجيري جون أوكلي أحرز 10 أهداف في آخر موسم له مع المقاولون كان أبرزهم هدف البقاء في الدوري الممتاز موسم 2022 / 2023 ، كما أحرز 8 أهداف في الدوري الليبي خلال الموسم الماضي وكان صاحب هدف صعود فريقه لدورة الترقي والتي شارك علي اساسها في الدورة السداسية الخاصة بتحديد بطل الدوري الليبي في الموسم الماضي.