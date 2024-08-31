شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عبد الواحد السيد مستمر فى منصب مدير الكرة ولا نية لتغييره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة وجود رغبة لدى مجلس الإدارة أو المدير الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز فى إجراء تعديلات على الجهاز الفنى، أو تغيير فى منصب مدير الكرة.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه لا توجد نية لإجراء أى تعديلات على الجهاز المعاون لجوزيه جوميز، مؤكدًا أن الجميع متمسك باستمرار عبد الواحد السيد فى منصب مدير الكرة، خاصة فى ظل نجاحه طوال الفترة الماضية فى فرض السيطرة على غرفة ملابس اللاعبين، ولا يوجد أى حديث عن تغييره فى الوقت الحالى.

وكان حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، صرف جزء كبير من مستحقات اللاعبين، حيث أخطرهم رسميا خلال تواجده فى معسكر الإسكندرية بصحبة هشام نصر وأحمد سليمان.

وحرص حسين لبيب وهشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام في برج العرب مساء أمس الجمعة، وعقد الثلاثي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني وأكدوا على دعم الإدارة لهم، وثقتهم في الفريق على المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

وأكد الثلاثي للجهاز الفني على تلبية كافة مطالبهم في الفترة المقبلة، وثقتهم في الجميع على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.