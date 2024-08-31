شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام غداً لحسم مصيره النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا غدا، الأحد، مع البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية من أجل حسم مصيره النهائى، سواء بالاستمرار حتى موعد الانتخابات المقبلة، على أن يحدد المجلس الجديد مصيره، أو توجيه الشكر له وتكليف محمد فاروق برئاسة اللجنة مؤقتاً.

ورحب البرتغالى فيتور بيريرا ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، بتخفيض راتبه للاستمرار فى منصبه بيالموسم الجديد 2024 - 2025.

وعرض مجلس إدارة اتحاد الكرة على البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام تخفيض راتبه إلى 10 آلاف دولار للبقاء فى لجنة الحكام بالموسم الكروى الجديد 2024 - 2025.

ويحصل بيريرا على راتب شهرى قيمته 19 ألف دولار منذ تعيينه قبل عام، وانتهى العقد بنهاية الدورى الممتاز 17 أغسطس الجارى.