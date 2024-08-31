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رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع سانشو لاعب مانشستر يونايتد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

أعلن نادي التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، جادون سانشو، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء.

وكان قد انضم سانشو إلى مانشستر يونايتد في موسم 2021/22 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو.

وشارك الجناح الإنجليزي مع اليونايتد في 83 مباراة "5000 دقيقة" ساهم خلالهم في 18 هدفا (سجل 12 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة).

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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