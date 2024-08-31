رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع سانشو لاعب مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، جادون سانشو، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء.

وكان قد انضم سانشو إلى مانشستر يونايتد في موسم 2021/22 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو.

وشارك الجناح الإنجليزي مع اليونايتد في 83 مباراة "5000 دقيقة" ساهم خلالهم في 18 هدفا (سجل 12 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة).

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