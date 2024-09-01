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منتخب الطائرة جلوس يختتم استعداداته لمواجهة كازاخستان فى بارالمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - باريس- ياسمين يحيى

الأحد، 01 سبتمبر 2024 02:30 ص

يختتم  منتخب الكرة الطائرة جلوس استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة كازاخستان فى ثالث مبارياته بالدورة البارالمبية التى تقام فى باريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى.

وكان منتخب الطائرة جلوس خسر أولى مبارياته أمام البوسنة بنتيجة 3-1 بأولى المباريات، والتقى فى ثانى المباريات مع فرنسا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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