صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز، الذي يخوض مباراة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويقود التشكيل الأساسي النجم المصري محمد صلاح.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أندي روبيرتسون - إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: دومنيك سوبوسولاي - ريان جرافينبرخ - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

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