اخبار الرياضه

بهدف و٢ أسيست.. صلاح يقود ليفربول لاكتساح مان يونايتد بثلاثية (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - حقق ، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا سهلاً على مضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك فى قمة منافسات الجولة الثالثة من الممتاز.

 

أحرز لويس دياز هدفى التقدم لصالح ليفربول فى الشوط الأول من صناعة النجم المصرى محمد صلاح فى الدقيقتين 35 و42 من اللقاء.

 

وسجل النجم المصري محمد صلاح، الهدف الثالث في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

 

يحتل ليفربول المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بالتساوي مع مانشستر سيتى، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول مواجهتين له في الموسم الجديد على حساب كل من إيبسويتش تاون وبرينتفورد بنتيجة 2 – 0.

 

وفي المقابل، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 3 نقاط بواقع فوز وخسارة في مباراة قبل مواجهة ليفربول

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا