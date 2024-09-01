بهدف و٢ أسيست.. صلاح يقود ليفربول لاكتساح مان يونايتد بثلاثية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا سهلاً على مضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك فى قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز لويس دياز هدفى التقدم لصالح ليفربول فى الشوط الأول من صناعة النجم المصرى محمد صلاح فى الدقيقتين 35 و42 من اللقاء.

وسجل النجم المصري محمد صلاح، الهدف الثالث في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

يحتل ليفربول المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بالتساوي مع مانشستر سيتى، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول مواجهتين له في الموسم الجديد على حساب كل من إيبسويتش تاون وبرينتفورد بنتيجة 2 – 0.

وفي المقابل، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 3 نقاط بواقع فوز وخسارة في مباراة قبل مواجهة ليفربول