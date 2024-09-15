"هزيمة ليفربول وفوز الزمالك".. نتائج مباريات أمس السبت



محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت أمس السبت العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة الكثير من اللقاءات في بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباريات أمس ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، تلقي فريق ليفربول الهزيمة الأولى له، خلال الموسم الحالي، على يد نوتنجهام فورست.

كما تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز على حساب نظيره، الشرطة الكيني بنتيجة هدف دون مقابل، في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يفوز على ساوثهامبتون (3-0).

مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد (2-1).

نوتنجهام فورست يفوز على ليفربول (1-0).

فولهام يتعادل مع وست هام (1-1).

كريستال بالاس يتعادل مع ليستر سيتي (2-2).

برايتون يتعادل مع إبسويتش تاون (0-0).

أستون فيلا يفوز على إيفرتون (3-2).

تشيلسي يتعادل مع بورنموث (0-0).

الدوري الإٍسباني

فياريال يفوز على ريال مايوركا (2-1).

إسبانيول يفوز على ديبورتيفو ألافيس (3-2).

إشبيلية يفوز على خيتافي (1-0).

ريال مدريد يفوز على ريال سوسيداد (1-0).

الدوري الإيطالي

بولونيا يتعادل مع كومو (2-2).

يوفنتوس يتعادل مع إمبولي (0-0).

ميلان يفوز على فينيسيا (4-0).

دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز يفوز على البنك (1-0).

المريخ السوداني يتعادل مع الجيش الملكي (2-2).

مازيمبي يفوز على ريد أروز (2-0).

مانيما يونيون يفوز على بيترو أتليتكو (2-1).

أورلاندو بايرتس يفوز على جوتنينج جالاكسي (2-0).

دجوليبا يفوز على إسكو دو كارا (1-0).

اتحاد دوانس يفوز على شباب بلوزداد (1-0).

بيراميدز يتعادل مع الجيش الرواندي (1-1).

صن داونز يفوز على امبابان سوالوز (4-0).

كأس الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك يفوز على الشرطة الكيني (1-0).

بلاك بولز يفوز على أوتوهو دويو (1-0).

سي دي لوندا يفوز على سيخوخون (1-0).

نهضة بركان يفوز على دادجي (2-0).

ستاد مالي يفوز على باينزفيل (1-0).

الملعب التونسي يفوز على اتحاد العاصمة (1-0).

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت يفوز على فولفسبورج (2-1).

لايبزج يتعادل مع يونيون برلين (0-0).

بايرن ليفركوزن يفوز على هوفنهايم (4-1).

فرايبورج يفوز على بوخوم (2-1).

شتوتجارت يفوز على بروسيا مونشنجلادباخ (3-1).

بايرن ميونخ يفوز على هوليستن كيل (6-1).

الدوري الفرنسي

مارسيليا يفوز على نيس (2-0).

موناكو يفوز على أوكسير (3-0).

باريس سان جيرمان يتعادل مع ستاد بريست (1-1).

الدوري السعودي للمحترفين

الاتفاق يفوز على الفتح (2-1).

الرائد يفوز على الفيحاء (5-0).

الهلال يفوز على الرياض (3-0).

اقرأ أيضاً:

"أول لاعب في التاريخ".. هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

الزمالك يوضح سبب استبدال الجزيري وناصر ماهر في بداية الشوط الثاني من مباراة الشرطة