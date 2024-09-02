شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد مصطفى شلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبي الزمالك، على تهنئة زميلهم مصطفى شلبى بعيد ميلاده، حيث احتفل اللاعبون بعد تدريبات اليوم بعيد ميلاد اللاعب في غرفة الملابس .

كما هنأت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك اللاعب مصطفي شلبي بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وكتبت الصفحة الرسمية :"عيد ميلاد سعيد للاعبنا مصطفى شلبي".

يستعد فريق الزمالك لانطلاق مشواره بالموسم الجديد بمواجهة الشرطة الكينى في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

ويترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر الجارى بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.



شلبي مع لاعبي الزمالك



شلبي يحتفل بعيد ميلاده