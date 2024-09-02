شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 - 9 - 2024، العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى أبرزها: إعلان قائمة الأهلي الإفريقية وموقف عمر الساعي من مباراة السوبر الإفريقي، وموعد انضمام تريزيجيه لمعسكر منتخب مصر.

المصري لـ"الخليج 365": لا تنازل عن محمود جاد وميدو جابر في الميركاتو الصيفي

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، أن النادي لن يتخلى عن أي لاعب من القوام الأساسي للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة مع المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف عمر الساعي من السوبر الأفريقي بعد فشل قيده بقائمة الأهلي الأفريقية

لم يتمكن مسئولو النادي الأهلي من قيد عمر الساعي لاعب الوسط الجديد المنضم حديثا من الإسماعيلي فى اللحظات الأخيرة قبل الثانية منتصف ليلة أمس، السبت، بسبب نقص البيانات.

تريزيجيه ينضم لمعسكر منتخب مصر غداً قادماً من قطر

يصل محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر غدا الاثنين للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى، قادماً من قطر بعد اجتياز الكشف الطبى تمهيداً للتوقيع لنادى الريان القطري على سبيل الإعارة.

أيمن المزين مديرا فنيا للسكة الحديد خلفا لرضا شحاتة

توصل مسئولو فريق السكة الحديد لاتفاق مع أيمن المزين مدرب أبو قير للأسمدة السابق، لقيادة الفريق فى الموسم المقبل خلفا للراحل رضا شحاتة الذى أعلن رحيله عن الفريق.

إبراهيم عادل: ليس لى وكيل مصرى وغير مسئول عن أى تصريحات تخص أزمة الاحتراف

حرص إبراهيم عادل، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على توضيح حقيقة التصريحات التى أدلى بها أحمد عباس والذى أكد أنه وكيل أعمال اللاعب، وتحدث عن بعض الأمور الخاصة بأزمة احتراف اللاعب.

قائمة الأهلي الأفريقية.. قيد 3 صفقات جديدة واستبعاد معلول وتأجيل عمر الساعي

قيّد مسئولو النادي الأهلي 27 لاعباً فى قائمة الفريق الأفريقية قبل غلق باب القيد الأفريقي مساء أمس، السبت، تمهيداً لمشاركة المارد الأحمر فى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

انضمام لاعبى الأهلي والزمالك والنني لمعسكر منتخب مصر