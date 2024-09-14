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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 14-9-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14-9-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها حقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقطع الأبيض خطوة نحو التأهل لدور المجموعات قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي ، بينما نجح بيراميدز فى تحقيق التعادل الإيجابى أمام الجيش الرواندى بهدف لمثله فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا . 

بيراميدز ينتزع تعادلا مثيرا 1 - 1 أمام الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 بدورى الأبطال

انتهت مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز التى أقيمت باستاد أماهورو في كيجالي، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالتعادل 1-1.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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