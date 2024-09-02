ملف رياضة الخليج 365.. تطورات حالة أبو تريكة.. صفقة الأهلي الجديدة.. تصريحات صلاح النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها تطورات حالة أبو تريكة الصحية، وعمر الساعي صفقة الأهلي الجديدة، وتصريحات صلاح بشأن تجديده مع ليفربول.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

يغيب هذه المدة.. تطورات حالة محمد أبو تريكة

كشف الإعلامي القطري، محمد سعدون الكواري، تطورات جديدة، في الحالة الصحية للنجم المصري محمد أبو تريكة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع عمر الساعي (فيديو)

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع عمر الساعي قادما من الإسماعيلي لمدة 5 سنوات، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"عامي الأخير".. صلاح يطلق تصريحات نارية بشأن بقائه مع ليفربول

أثار لاعب ليفربول، محمد صلاح، الجدل بشأن استكمال مشواره مع ليفربول في السنوات المقبلة، بعد الفوز على مانشستر يونايتد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صلاح يضع شروطه للتجديد مع ليفربول (خاص)

أثار محمد صلاح الجدل بتصريحاته عن تجديد تعاقده، بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"في حالة صحية حرجة".. نقل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي إلى المستشفى

تعرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إيهاب جلال، إلى وعكة صحية اليوم الأحد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

استبعاد ثنائي.. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي المحلية لموسم 2024/25

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، قيد 24 لاعبا في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المحلية موسم 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد هدفه في اليونايتد.. صلاح يحقق 5 أرقام تاريخية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حكاية صورة (1).. لماذا سحب إبراهيم حسن السلاح من ضابط بالجيش اللبناني؟

لماذا قد يظهر إبراهيم حسن لاعب منتخب مصر حينها وهو يسحب سلاح من ضابط بالجيش اللبناني ولماذا تواجد أفراد الجيش بملعب مباراة لكرة القدم؟.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خرج 8 ودخل 4.. هل يحتاج الأهلي لمزيد من الصفقات قبل انطلاق موسم 2024-2025؟

أعلن النادي الأهلي عن تشكيل قائمته المحلية والأفريقية استعدادًا لموسم 2024-2025، حيث تم إدراج الوافدين الجدد وإزالة أسماء الراحلين والمصابين. وقد شملت القائمة الأفريقية 27 لاعبًا، إلى جانب القائمة المحلية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

استفتاء الخليج 365.. شادي محمد يختار تشكيل الموسم في الدوري المصري

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ومحللي الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم المنقضي بالدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا