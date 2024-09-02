صحيفة: الريان القطري وقع مع بن شرقي وسيعلن عن ضم تريزيجيه اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية قطرية، أن نادي الريان القطري، يستعد للإعلان اليوم الإثنين عن تعاقده مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، قادمًا من صفوف فريق طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما وقع أيضًا مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي.

وأفادت صحيفة "الراية" القطرية، بأن نادي الريان سيعلن اليوم عن ضم تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجاري 2024-2025.

وقالت الصحيفة إن تريزيجيه وصل إلى الدوحة أمس الأحد، وخضع للفحص الطبي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن ضمه اليوم.

وأشارت "الراية" القطرية إلى أن الريان قد وقع في الوقت ذاته مع المغربي أشرف بن شرقي، الذي سيشارك مع الفريق القطري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضافت الصحيفة أن رودريجو مورينو قد رحل عن الريان إلى نادي الغرافة، كما استقر الفريق على رحيل المغربي سفيان بوفال.

ويستهل الريان مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم 17 سبتمبر الجاري، حينما يستضيف نظيره الهلال السعودي على أرضية استاد أحمد بن علي.