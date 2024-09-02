ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن، لقص شريط مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بمواجهة منتخب كاب فيردي بالجولة الأولي من التصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة والتي تضم معه منتخبات: كاب فيردي، بتسوانا وموريتانيا.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا 2025

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي، مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 سبتمبر الجاري، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة،

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وتضم قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا (من الأهلي) ومحمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى والمنتخب ومحمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركي وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى وأحمد حجازى مدافع نيوم السعودى ، وثلاثي الزمالك ، أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة وناصر ماهر.