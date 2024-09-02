الاتحاد السكندري يستعيد صبحي ورجب ويستقر على القائمة الأولية للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - استقر مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي واللجنة الفنية بقيادة المدير الفني بابا فاسيليو وامام محمد مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري واللجنة الفنية التي تضم كل من احمد عبد المجيد نائب رئيس النادي والأعضاء محمد احمد سلامة ومحمد البحيري على عودة عدد من لاعبي الفريق المعارين في الموسم الجديد.

واستقر مجلس الاتحاد على عودة كل من: صبحي سليمان حارس الفريق والذي كان معارا لنادي الجونه الموسم الماضي وظهر بمستوى طيب للغاية حيث حصل على لقب رجل المباراة 5 مرات بالدوري المنتهي، بجانب عودة مدافع الفريق محمد رجب الصافي والذي كان معار لنادي بلدية المحلة والذي ظهر أيضًا بشكل جيد وكان هدفا لعدد من الأندية .

و تضم قائمة الفريق الأولى لكرة القدم بنادي الاتحاد حتى الان كل من:

المهدي سليمان – صبحي سليمان - عمروخليل –

كريم الديب – مصطفى إبراهيم – محمد رجب الصافي – محمودشبانه-

ناصر ناصر – مورو ساليفو – عمر الوحش – عبد الغني محمد –

عمرو صالح – فان ديريك

و على قائمة الإنتظار كل من: فرانك الان – بواتينج – زغلول

ونظرا للإصابة التي لحقت باحمد عيد لم يحدد مجلس الإدارة موقفه من القيد نظرا لطول فترة العلاج ومن الممكن ان يتم إرجاء تسجيله لفترة الإنتقالات الشتوية بعد عودته من الإصابة.