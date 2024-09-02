مباي نيانج.. أرقام وإحصائيات مهاجم الزمالك المنتظر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مسؤولو نادي الزمالك للتوصل لاتفاق نهائي مع المهاجم السنغالي مباي نيانج، وذلك بعد فشل ضم المهاجم المغربي كريم البركاوي، لاعب الرائد السعودي.

وكشف مصدر بالزمالك أن فترة الساعات الماضية شهدت ترشيح اسم المهاجم السنغالي لمسؤولي النادي، ورحب الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بالتعاقد مع اللاعب.

من هو مباي نيانج صفقة الزمالك المحتملة؟

- مباي نيانج من مواليد 19 ديسمبر 1994، ويبلغ عمره 29 عامًا، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والسنغالية.

- يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، وكذلك الجناحين الأيمن والأيسر، ويبلغ طوله 1.88 سم.

بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف شباب فريق كان الفرنسي عام 2010 وأثبت موهبة كبيرة ليتم تصعيده للفريق الأول بالنادي.

- تنقل بين أندية أوروبية عدة في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا خلال مشواره الاحترافي، بينها إيه سي ميلان ومونبيليه وجنوى وواتفورد وستاد ريمس وتورينو وبوردو وإمبولي.

أرقام المهاجم السنغالي مباي نيانج:

خاض مباي نيانج تجربة وحيدة مع الأندية العربية كانت في صفوف نادي الأهلي السعودي عام 2021، لكنها لم تكن تجربة ناجحة، حيث خاض 5 مباريات ولم يسجل أهدافًا.

- شارك مع الأندية التي لعب لها في 399 مباراة خلال مسيرته بالملاعب وسجل 96 هدفًا وأرسل 36 تمريرة حاسمة، وحصل على 51 بطاقة صفراء، و3 حمراء.

- حصل على بطولتين في مشواره الاحترافي، حيث توج بكأس فرنسا مع فريق رين، وكأس السوبر الإيطالي مع ميلان.

- مثل نيانج منتخبات فرنسا خلال فترة الشباب، بينما لعب لمنتخب السنغال الأول بداية من عام 2017 وخاض معه 23 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.