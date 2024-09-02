مانشيني مطلوب في البرتغال.. والسعودية في خطر

ياسر رشاد - القاهرة - دخل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، دائرة اهتمامات نادي بنفيكا البرتغالي، للتعاقد معه لقيادة الفريق في الموسم الجاري.

بنفيكا يريد التعاقد مع مانشيني

كشف موقع “Bola na Rede” البرتغالي إن نادي بنفيكا تواصل مع روبرتو مانشيني البالغ من العمر 59 عاماً، لتولي تدريب الفريق الأحمر ويحل محل الألماني روجر شميدت.

وأضاف الموقع البرتغالي إن مقترح بنفيكا لم يحظى بقبول مانشيني، ولكن لا يُستبعد مواصلة المفاوضات بين الطرفين.

ونقل المصدر ذاته، تصريح لمانشيني عبر صحيفة “كوريري ديلو سبورت” عام 2012، يقول خلاله أنه يرغب في تدريب نادي بنفيكا والفوز معه بلقب الدوري البرتغالي.

يذكر إن مانشيني قد تولى قيادة المنتخب السعودي في صيف 2023 وعقده مستمر مع الأخضر حتى عام 2027.

ويستعد منتخب السعودية بقيادة مانشيني، لخوض منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويقع المنتخب السعودي في مجموعة قوية تضم منتخبات أستراليا واليابان والصين وإندونيسيا والبحرين.