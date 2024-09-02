البنك الأهلى يضم البلعوطى ثلاثة مواسم.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى إنبى لمدة ثلاثة مواسم.

وكان البلعوطي قد رحل عن إنبي بعد وصول عرض قوي من البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتضع إدارة البنك الأهلي طموحات واَمال كبيرة على البلعوطي من أجل تقديم مستويات كبيرة، خاصة وأن اللاعب يمتلك موهبة فريدة في مركز حراسة المرمى.

الجدير بالذكر أن نادي إنبي يشهد تطورًا كبيرًا على جميع المستويات والقطاعات خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هناك رغبة من قبل أيمن الشريعي، رئيس النادي البترولي في جعل إنبي في مكانة كبيرة خلال الفترة المقبلة.