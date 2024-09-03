الامارات | محمد حسين: لا قلق على عجمان رغم نتائجه السلبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان، محمد حسين، أنه لا يوجد أي قلق داخل النادي جرّاء عدم قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في مبارياته الثلاث التي لعبها في بطولتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أدنوك للمحترفين.

وتعرّض عجمان للخسارة من شباب الأهلي مرتين في الكأس والدوري، بنتيجة (2/0)، (2/1) وخسر من الوحدة بهدف دون رد.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»، «المسؤولون داخل النادي على قناعة تامة بالأداء المتميّز الذي قدمه الفريق في المباريات الثلاث التي لعبها حتى الآن، ولو لازم التوفيق الفريق، لما خسر مباراتي الدوري تحديداً ضد الوحدة وشباب الأهلي، بعدما أضعنا ضربة جزاء أمام العنابي في وقت قاتل من عمر المباراة، وخسرنا من شباب الأهلي بعد فرص عدة ضاعت أمام المرمى».

وعن رؤية الجهاز الفني لمباراة العودة أمام شباب الأهلي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قال محمد حسين: «لاشك أن خوض ثلاث مباريات في غضون 20 يوماً أمام فريق بحجم شباب الأهلي المُدجج بالنجوم، يُعدُّ أمراً مرهقاً على أي فريق، وليس عجمان فقط»، لافتاً إلى أن فريقه سيخوض مباراته هذه من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الفوز، سعياً إلى انتزاع بطاقة التأهل.

ومن المقرر أن يستضيف عجمان شباب الأهلي الأحد المقبل في مباراة يحتاج فيها البرتقالي إلى الفوز بثلاثة أهداف نظيفة لبلوغ الدور الثاني من البطولة.

وأضاف: «نعلم جيداً أن المهمة ستكون بالغة الصعوبة، لكن طالما هناك احتمالات في التأهل سنلعب عليها، ونملك من قدرات اللاعبين ما يساعدنا على ذلك، ولن نفرط في بطاقة التأهل بسهولة».

وأشار: «استراتيجية عملنا قبل بداية الموسم، كانت تعتمد على أن بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تدخل ضمن الإعداد للموسم الجديد، على أن يكون التركيز الأكبر على بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة، وهذا يجعلنا ندخل مباراة شباب الأهلي بأعلى تركيز من أجل النتيجة والإعداد معاً».

من جانب آخر، تأكد غياب نجم خط وسط عجمان، عصام فائز عن مواجهة شباب الأهلي في الكأس، لظروف استدعائه لتشكيلة المنتخب الوطني، وهو الغياب الوحيد في تشكيلة عجمان الأساسية في هذه المواجهة.

عجمان يفتح المدرجات أمام جماهيره بالمجان

قرر نادي عجمان فتح مدرجات استاد راشد بن سعيد أمام جماهيره في مباراة شباب الأهلي في عودة الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمقررة الأحد المقبل بالمجان.

وجاءت هذه الخطوة من جانب مسؤولي النادي، لتحفيز الجماهير على دعم الفريق في المهمة الصعبة التي تنتظره أمام فرسان دبي، وحاجته إلى الفوز بثلاثة أهداف نظيفة لبلوغ الدور الثاني.