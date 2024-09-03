الظهير التونسي العابدي ينتقل إلى نيس الفرنسي

الرياص - اسماء السيد - نيس : انتقل الظهير الأيسر الدولي التونسي علي العابدي من كاين الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، إلى فريق الدرجة الأولى نيس، بحسب ما أعلن الأخير في موقعه الرسمي الإثنين.

وبمقدور العابدي (30 عاما و28 مباراة دولية) اللعب على الرواقين الأيسر والأيمن.

استدعي إلى تشكيلة "نسور قرطاج" لخوض مبارتي مدغشقر وغامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

قال المدير الرياضي للنادي الجنوبي فلوريان موريس "هو لاعب يحب التقدم إلى الأمام ويساعدنا في توسيع رقعة اللعب، قوي وجيّد في انهاء الكرات".

تابع اللاعب الدولي السابق "خاض موسمين جيدين في الدرجة الثانية ونحن مقتنعون من قدرته على التقدّم معنا".

واختير العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدرجة الثانية الموسم الماضي، بعد خوضه 33 مباراة مع كاين سجّل خلالها 9 أهداف وتمريرة حاسمة.

ولم يخض هذا الموسم سوى مبارتين مع الفريق النورماندي.

لعب ابن مدينة صفاقس موسمين مع باريس أف سي بين 2019 و2021 قبل الانتقال إلى كاين في 2021، علماً أنه حمل ألوان شبيبة القيروان والترجي والملعب التونسي والإفريقي قبل الانتقال إلى فرنسا.

قال بعد انتقاله "أنا مقتنع بأنه الخيار الأفضل لي. ستكون المنافسة قوية، وهذا حافز رائع لي".