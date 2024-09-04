لأول مرة.. نيمار يشارك في التدريبات الجماعية للهلال

ياسر رشاد - القاهرة - شارك النجم البرازيلي نيمار جونيور نجم فريق الهلال السعودي، في تدريبات الزعيم للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب البرازيلي.

وتعرض نيمار إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل خلال شهر أكتوبر الماضي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويمتلك النجم الدولي البرازيلي عقدًا مع نادي الهلال السعودي، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2025.

نيمار يشارك في تدريبات الهلال الجماعية

ظهر النجم البرازيلي نيمار جونيور في تدريبات فريق الهلال الجماعية مساء الثلاثاء 3 سبتمبر، حيث شارك في جزء من المران رفقة لاعبي الزعيم.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية سعودية أن نيمار سوف يعود بشكل طبيعي إلى تدريبات فريق الهلال الجماعية خلال شهر سبتمبر الجاري بعد التعافي من الإصابة.

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

يلتقي الهلال ضد الرياض يوم السبت 14 سبتمبر، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.