مدرب هولندا يفتح النار على بيرجوين بسبب الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - شن رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، هجومًا حادًا على مواطنه بيرجوين، وذلك بسبب انتقاله للدوري السعودي.



وتحدث كومان خلال مؤتمر صحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء، حيث قال: "بالطبع، الكتاب مغلق بشكل أساسي أمام بيرجوين، أعتقد أنه عندما تبلغ من العمر 26 عاما، يجب أن يكون الطموح رياضيًا وليس ماليًا".

ويرى كومان أن انتقال بيرجوين من أياكس للاتحاد السعودي من أجل المال، بعدما كان يلعب ضمن صفوف توتنهام الإنجليزي.

وتابع مدرب هولندا: "كان يمكن لبيرجوين الاستمرار مع أياكس، هذا ليس سيئا أيضا. وأعتقد أنهم يدفعون جيدا هناك أيضا".

وأردف: "على أي حال، لكل شخص وجهة نظر مختلفة وهذا اختياره. أنا شخصيا لم أكن لأقوم بتلك الخطوة".