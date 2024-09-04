الامارات | «الأولمبي» يبدأ معسكر العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة، أمس، معسكره الداخلي في مدينة العين استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام البحرين يومي 6 و9 سبتمبر الجاري. ويؤدي منتخبنا تدريباته في استاد طحنون بن محمد بالقطارة، تحت قيادة المدرب مارسيلو برولي. وتضم القائمة 24 لاعباً، هم: حمد المقبالي، سعيد سالم، مرزوق البدواوي، مبارك بن زامة، خليفة المزروعي، خالد ناصر، علي طاهر، زايد خميس، عبدالله خالد، جمال خليفة، خالد علي، علي عبدالعزيز، سيف صالح، عبدالله أحمد، محمد الوافي، يوسف عبدو، ضاري فهد، ربيع حسن، مطر سالم، محمد خليل، محمد اليماحي، سيف سالم، علي المعمري، مايد الكاس.