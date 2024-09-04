شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة كاب فيردي الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأول تدريبه الرئيسي اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة نظيره الرأس الأخضر في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويواصل المنتخب تدريباته تحت قيادة حسام حسن بإستاد السلام في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء بعد غد الجمعة المقبل 6 سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.



وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي، لتقام يوم 6 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



وتنطلق مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.



وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، وأسامة فيصل.