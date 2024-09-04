شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مهاجم أجنبى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو نادى الزمالك البحث فى الميركاتو الصيفى الحالى عن مهاجم أجنبى سوبر، يقود هجوم القلعة البيضاء، خاصة فى ظل ضغط المنافسات التى يخوضها الفريق فى الموسم الجديد من الكونفدرالية والسوبر الأفريقى فضلاً عن المنافسات المحلة.

ويتواجد أكثر من لاعب على خريطة صفقات الزمالك من المهاجمين الأجانب وعلى رأسهم السنغالى مباي نيانج مهاجم فريق أضنة ديمير سبور التركي وإمبولي الإيطالي السابق ولكن يبقى المقابل المادى العائق الوحيد لإتمام الصفقة خاصة أن اللاعب "حر" ولن يكبد خزينة النادى الأبيض أى أموال.

في سياق متصل، أعلن الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك الاستمرار مع الفريق الابيض بعد حب أزمته الأخيرة والمتعلقة بالمستحقات المالية المتاخرة.

وكتب سيف الجزيري عبر استوري صفحته الشخصية على موقع انستجرام: "شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك المحترمين، شكراً حازم فتوح وإبراهيم عبد الله، شكرا جماهير نادي الزمالك العظيمة، دعمكم لي ومحبتكم كنز لا يقدر بثمن، مستمرين معا لمزيد من البطولات والإنجازات لنادي الزمالك العظيم.. عاش نادي الزمالك".