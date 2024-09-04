9 صفقات جديدة تدعم سيدات المقاولون استعدادا للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أتم نادي المقاولون العرب تعاقده مع 9 لاعبات لتدعيم فريق الكرة النسائية استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز بمشاركة الأهلي والزمالك.

وجاءت اللاعبات المنضمات للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي المقاولون كالتالي

عبير حجاج نادي إتحاد بسيون

زيزي يحيى نادي وادي دجله

ابتسام أحمد. نادي مودرن سبورت

ريهام علي سليمان نادي إتحاد بسيون

أميرة سعيد نادي مودرن سبورت

هدي عبد اللطيف نادي إتحاد بسيون

آلاء إبراهيم نادي منتخب السويس

نورا محمد السودان

أمل محمد نادي المعادي واليخت

ويفتتح فريق الكرة النسائية بنادي المقاولون مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة مركز شباب الأميرية.

وكانت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية أجريت مؤخرا بإتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات .

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول :

الزمالك مع الأهلي

المقاولون العرب مع م ش الأميرية

المصري مع زد إف سي

وادي دجلة مع الطيران

مودرن سبورت مع بالم هيلز

المعادي واليخت مع توت عنخ أمون

إتحاد بسيون مع البنك الأهلي

الإتحاد السكندري مع بيراميدز إف سي

دلفي مع انبي

الجونة باي

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح قد أعلن تعيين الكابتن مجدي مصطفى مشرفا على جهاز الكرة النسائية والتعاقد مع الكابتن هبة رزق في منصب المدير الفني لفريق الكرة النسائية الأول.