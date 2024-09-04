أزمة محمد عبد المنعم.. استياء بجهاز منتخب مصر وعقوبة منتظرة

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت تقارير صحفية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود حالة من الغضب الشديد داخل معسكر منتخب مصر الاول، تحت القيادة الفنية لحسام حسن وإبراهيم حسن بسبب تأخر محمد عبدالمنعم مدافع فريق نيس الفرنسي عن الانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا التى تستضيفها المغرب 2025.

كواليس تأخر انضمام محمد عبدالمنعم عن معسكر منتخب مصر



وأكد إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري أنه تواصل مع مسؤولي نادى نيس الفرنسي، من أجل انضمام محمد عبد المنعم لصفوف الفراعنة، مشيرا إلى أنه لم يترك اللاعب مع فريقه، ولا يوجد إختيار بديل الا بتواجده في المعسكر الحالي، موضحا ننتظر حضوره.

ويشترط فيفا طلب أي منتخب استدعاء لاعبه من ناديه قبل 14 يوما من التوقف الدولي وإلا يحق للنادي التمسك بلاعبه.

وتابع:" فى حالة تخلف اللاعب عن الحضور فهناك عقوبة منتظرة وفقًا للوائح الاتحاد الدولى لـ اللاعب وناديه الفرنسي، وهذا الأمر في يد اتحاد الكرة لاتخاذ إجراءات قانونية".

واختتم حديثه قائلًا:" أنه تم إرسال استدعاء لمحمد عبد المنعم للانضمام لصفوف منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وخطاب الاستدعاء وصل لناديه ورفض اللاعب أو النادي الانضمام يمثل مخالفة تستوجب الحساب من الاتحاد الدولي".

وكشف نيس عبر موقعه الرسمي على منصة «إكس»، أنه سيتم تقديم محمد عبدالمنعم ويوسوفا موكوكو غداً في مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب مصر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.