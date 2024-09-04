استقبل 130 هدفا في 65 مباراة.. الزمالك يسعى للتعاقد مع الحارس ديفيد ميخائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن الزمالك يسعى للتعاقد مع السويدي ديفيد ميخائيل، حارس مرمى فريق فارناموس السويدي، ذو الأصول المصرية.

ووفقا لموقع "فوتبول دايركت"، فإن الزمالك يقترب من التعاقد مع ميخائيل صاحب الـ25 عاما، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، فإن ديفيد ميخائيل خلال مسيرته لعب 65 مباراة، استقبل خلالها 130 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.

يشار إلى أن الزمالك جدد تعاقد حارس مرماه محمد عواد، لمدة 3 مواسم، وتم قيد اللاعب في القائمة الإفريقية.