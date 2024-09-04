الكرة الذهبية.. بلاتيني أول المتوجين وميسي الأكثر حصولٍا على البالون دور

ياسر رشاد - القاهرة - حددت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الساعة السابعة والنصف مساء اليوم موعدا للإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، فيما تعد تلك النسخة هي الأولى من نوعها بعد تطبيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، ومجلة "فرانس فوتبول".

ويعتلي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة السابق، صدارة المتوجين بجائزة الكرة الذهبية برصيد 8 مرات خلال مسيرته الكروية، فيما يعد البرغوث آخر من توج بالجائزة قبل إعلان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 اليوم الأربعاء.



وتوج البرغوث الأرجنتيني عام 2023، بجائزة الكرة الذهبية بعد تألقه في كأس العالم 2022 وتتويجه مع منتخب الأرجنتين باللقب وللمرة الثالثة في تاريخ التانجو بعد الحصول على البطولة نسختي 1978 و1986، فيما يقع فى المركز الثانى البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 5 مرات.

ويعد ميشيل بلاتيني أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية لـ 3 مرات متتالية، فيما استطاع ليف ياشين الحارس المرمى الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية سنة 1963.

وتمكن ألفريدو دي ستيفانو كتابة أسمه كأول لاعب يفوز بالجائزة لمرتين، وكذلك اللاعب الفائز بالكرة الذهبية العظيمة.

وتستعد مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الأربعاء الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، وسط ترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه من المقرر أن تبدأ فرانس فوتبول الفرنسية في الإعلان عن القوائم، بدءًا من الساعة 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الأربعاء بنشر قائمة تشمل 30 لاعبًا يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب عن عام 2024.

كما تعلن "فرانس فوتبول" قوائم المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة الكرة الذهبية للسيدات.

كما ستضاف جائزتان جديدتان إلى تلك القوائم، حيث هناك جائزة أفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات.

ويضم حفل إعلان الجوائز كذلك جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في الموسم السابق، جائزة نادي العام للرجال والسيدات، جائزة سقراط لأفضل عمل إنساني.

موعد حفل الكرة الذهبية 2024



ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية لعام 2024 يوم الاثنين 28 أكتوبر في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.