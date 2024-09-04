الاتحاد السكندري يُعلن تعاقده مع عبد الرحمن جبنة

ياسر رشاد - القاهرة - أتم نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تعاقده ، مع عبد الرحمن خالد "جبنة " لاعب فريق المقاولون العرب الأسبق ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبعد أن فسخ تعاقده مع نادي العربي الكويتي.





ويمتد تعاقد اللاعب مع ناديه ثلاثة مواسم.

على صعيد متصل ، رد اتحاد الكرة خلال وقت سابق ، على قرار العربي الكويتي بفسخ التعاقد ، مع اللاعب عبر بيان رسمي قائلاً : بخصوص ما تم تداوله بشأن التصريحات التي أطلقها عبد الرحمن خالد الشهير بعبد الرحمن جبنة لاعب المقاولون العرب السابق ، يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تابع باهتمام ما قاله اللاعب وبعد مراجعة كافة الأوراق لاستيضاح الأمر.

تبين أن اللاعب عبد الرحمن خالد كان مقيدا في سجلات الاتحاد كلاعب في صفوف المقاولون العرب وتم الاستغناء عنه، كما تم ارسال بطاقته الدولية لنادي العربي الكويتي يوم 11 أغسطس وهو الإجراء الرسمي لانتقال أي لاعب من اتحاد الي اتحاد آخر، ولم يصدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم أي بيانات أو إفادات عكس ذلك" .