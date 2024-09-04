مانشيني: مباراة إندونيسيا صعبة ونعلم مدي تطورهم بالسنوات الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، عن صعوبة مباراة إندونيسيا المقرر لها غدًا الخميس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب السعودية نظيره إندونيسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في خضم مواجهات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة بتصفيات كأس العالم.

وقال مانشيني خلال تواجده في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "مباراة إندونيسيا صعبة ونعرفهم جيدًا، بالإضافة إلى أن المباراة الأولى دائمًا ما تكون صعبة ونريد بداية التصفيات على نحو جيد".

وأضاف: "ندرك مدى تطورهم في السنوات العشر الأخيرة، لكن يجب أن نكون واثقين من أنفسنا ومدى تطورنا، والفوز يحتاج أن نعطي كل ما لدينا".

وأردف: "قدمنا أفضل أداء أمام كوريا الجنوبية رغم الخسارة، وبالتأكيد احتراف لاعب سعودي في الدوري الإيطالي أمرًا جيدًا، يجب أن يكون لدينا قدر كافي من اللاعبين في أوروبا".

وأتم: "نحتاج جمهور جدة في مشوار تصفيات كأس العالم، فقوتهم في التشجيع معروفة، وننتظر دعمهم غدا، ولدي ذكريات مع إندونيسيا حيث لعبت هناك مع سامبدوريا قبل 28 عامًا".