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مانشيني: مباراة إندونيسيا صعبة ونعلم مدي تطورهم بالسنوات الأخيرة

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ياسر رشاد - القاهرة - عبر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب ، عن صعوبة مباراة إندونيسيا المقرر لها غدًا الخميس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026. 

ويستضيف منتخب السعودية نظيره إندونيسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله (الجوهرة المشعة) في خضم مواجهات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة بتصفيات كأس العالم.

 

وقال مانشيني خلال تواجده في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "مباراة إندونيسيا صعبة ونعرفهم جيدًا، بالإضافة إلى أن المباراة الأولى دائمًا ما تكون صعبة ونريد بداية التصفيات على نحو جيد".

 

وأضاف: "ندرك مدى تطورهم في السنوات العشر الأخيرة، لكن يجب أن نكون واثقين من أنفسنا ومدى تطورنا، والفوز يحتاج أن نعطي كل ما لدينا".

 

وأردف: "قدمنا أفضل أداء أمام كوريا الجنوبية رغم الخسارة، وبالتأكيد احتراف لاعب سعودي في أمرًا جيدًا، يجب أن يكون لدينا قدر كافي من اللاعبين في أوروبا".

 

وأتم: "نحتاج جمهور جدة في مشوار تصفيات كأس العالم، فقوتهم في التشجيع معروفة، وننتظر دعمهم غدا، ولدي ذكريات مع إندونيسيا حيث لعبت هناك مع سامبدوريا قبل 28 عامًا".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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