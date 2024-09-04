الإسماعيلي يصدر بيان رسمي عن حالة إيهاب جلال الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادي الاسماعيلي بيان رسمي جديد حول الحالة الصحية للمدرب ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

كان إيهاب جلال قد تعرض الى وعكة صحية خطيرة في المخ، وتم نقله الى أحد مستشفيات التجمع الخامس وتم عمل اللازم حتى تحسنت حالته.

ولكن الفترات الأخيرة شهدت تدهور كبير في حالة إيهاب جلال وسط متابعة طبية لحالة المدرب الذي تواجد مؤخرا أحد المستشفيات مدينة نصر.

بيان الإسماعيلي الرسمي جاء كالتالي:

نهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالة إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تجنبا لإثارة الجدل وحفاظا على شعور أسرته، وذلك في ظل نشر العديد من التقارير الكاذبة بشأن حالته.

وأكد الفريق الطبي المسئول عن حالة الكابتن إيهاب، أنه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة حاليا، على أن يبدأ مرحلة الإفاقة غدا، ثم يخضع لمجموعة من الفحوصات، لتحديد مدى استجابته للعلاج.