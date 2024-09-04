فرانس فوتبول .. لامين يامال على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب بالعالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ، اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2024.





وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي ..

لامين يامال وباو كوبارسي ثنائي أسبانيا ونادي برشلونة ، بالإضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي وارن زاير إيمري والبرتغالي جواو نيفيز المنضم حديثًا في انتقالات الصيف.

بالإضافة إلى تواجد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والإنجليزي كوبي ماينو ثنائي مانشستر يونايتد.

مع تواجد الهولندي ماتياس تيل لاعب بايرن ميونخ رفقة الإيفواري كريم كوني لاعب سالزبورج النمساوي.

وتواجد التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد، والبرازيلي سافينيو لاعب مانشستر سيتي المنتقل حديثًا.