الاعيب السماسرة تفسد صفقات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - اشتعلت حرب السماسرة داخل نادي الزمالك بعد أن كشف بنيامين وكيل المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا أن الاتصالات التى جرت مع اللاعب تمت عن طريق أشخاص آخرين فى مصر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد وكيل بوبندزا أنه لم يتم حسم الأمر حتى الآن خصوصا أن هناك أكثر من عرض آخر تلقاه موكله من أنديه تركيه وايرانيه بالإضافة إلى عرض الزمالك الذى أبلغه به اللاعب مؤخرا وسيتم دراسته والمفاضله بينه وبين باقى العروض.

وكانت الأنباء التى وردت عن طريق بعض المصادر أنه تم الإتفاق مع اللاعب للتوقيع لمدة ثلاث مواسم مقابل الحصول على ٦٠٠ ألف دولار في الموسم مع وضع بنود أخرى فى عقده فى حال إحراز عدد من الأهداف وتحقيق بطولات.

وتسببت الاعيب السماسره الذين يتصارعون على صفقات الزمالك فى إفساد التعاقد مع المغربى كريم البركاوي ومباى نيانج ومن قبله أشرف بن شرقى بسبب دخولهم فى الصفقات بعيدا عن وكلاء اللاعبين الأصليين بالإضافة إلى تسريب الأسماء قبل إنتهاء المفاوضات مما يؤدى إلى زيادة المقابل المالى ودخول اندية أخرى في الصفقات.