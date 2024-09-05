قرار من رابطة الدوري السعودي بشأن ملعب مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اعتماد ملعب مباراة الهلال واتحاد جدة، في الجولة الرابعة من دوري روشن، مشيرة إلى أن اللقاء لن يقام على ملعب المملكة أرينا.

ويستضيف الهلال نظيره اتحاد جدة، يوم 21 سبتمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي،

وقال بيان الرابطة: "تقام المباراة بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في مدينة الرياض. في موعدها المحدد سابقاً، يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 في تمام الساعة 09:00 مساءً، وجاء هذا القرار بناءً على التوضيحات الواردة من نادي الهلال، التي بينت خلالها موعد جاهزية ملعب المملكة أرينا لاستضافة المباريات في الدوري السعودي 2024-2025".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، يوم 27 سبتمبر (بعد 6 أيام من مباراة الهلال والاتحاد)، على ملعب المملكة أرينا (ملعب الهلال)، لهذا جاء قرار اعتماد ملعب آخر لمباراة الدوري السعودي.

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