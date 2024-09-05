وزير الرياضة يسافر إلى فرنسا لدعم بعثة مصر في بارالمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للسفر إلى باريس، غدًا الجمعة لحضور منافسات البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويحرص وزير الشباب والرياضة على التواجد في باريس، من أجل تقديم الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين لحصد الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.

وحققت البعثة المصرية ميداليتين ذهبيتين من نصيب أبطال رفع الأثقال البارالمبي: “محمد المنياوي، وريحاب رضوان“.

وحقق محمد المنياوي الميدالية الذهبية في وزن 59 كجم بعد رفع ثقل قدره 201 كجم، بينما حصلت ريحاب رضوان على الميدالية الذهبية في وزن 55 كجم بعد رفع ثقل قدره 121 كجم.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: “رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - البارا تايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك“.