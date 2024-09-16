حازم فتوح: استبعد عودة نيوم لضم زيزو في يناير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حازم فتوح وكيل أعمال اللاعبين، أن نادي نيوم السعودي تعاقد مع لاعب بديل عن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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وتابع فتوح خلال وجوده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "استبعد فكرة عودة نيوم للتفاوض مع زيزو مرة أخرى في يناير المقبل".

وأضاف حازم فتوح: "أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، لم يكن له دور بشكل مباشر في التفاوض مع اللاعب وقد يكون هناك اتصال جمع الطرفين بشكل ودي".

واختتم: "أواجه غضب من جماهير الزمالك وأقدر هذا الأمر، ولكن الزمالك يُدار من المجلس وليس الصفحات".