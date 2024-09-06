شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 5-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 5-9-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج.

مصدر مقرب من رمضان صبحى يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إمام عاشور يخضع لجلسة علاج طبيعي فى الأهلى

أدي إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

الزمالك يعلن التعاقد مع الفلسطينى عمر فرج رسميا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج.

حسام حسن عن استبعاد إمام عاشور: المواهب ثروة قومية ولا أحب المخاطرة بها

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

حسام حسن: عبد المنعم لاعب مخلص ورغبته كانت التواجد في نيس الفرنسي هذا المعسكر

علق حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، على اعتذار محمد عبد المنعم عن عدم التواجد في معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

رحاب احمد لليوم السابع: سعيدة بتحقيق ذهبية باريس وأهدي الميدالية للشعب المصرى

أعربت رحاب أحمد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، عن سعادتها الكبيرة بالتتويج بأول ميدالية ذهبية لها في الدورات الأولمبية.

شجع مصر.. المنتخب يستعرض جانب من تحضيرات مواجهة كاب فيردي

استعرضت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني، جانب من استعدادات الفراعنة لمواجهة كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

منتخب الناشئات يخسر من تونس 2-1 في دورة شمال أفريقيا الودية

خسر منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، من نظيره التونسى بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، فى ثانى جولات بطولة شمال أفريقيا.

الزمالك معلناً رحيل أوباما: شكرًا لك على كل شيء

وجهت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك الشكر ليوسف أوباما لاعب الفريق بعد رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

زيزو بديل إمام عاشور فى تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

اشتكى إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، من آلام فى الركبة فى بداية مران الأمس، ليفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة اللاعب وإعفائه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته.