أول تعليق من عمر فرج بعد انتقاله للزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

وجه الدولي الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي، والمنضم حديثاً إلى صفوف الزمالك رسالة خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء عصب الإعلان الرسمي عن التعاقد معه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للصفقة الجديدة "لدينا رسالة عابرة للقارات:" أنا عمر فرج أنا أصلا زملكاوي".

وتعاقدت إدارة القلعة البيضاء مع عمر فرج لمدة أربعة مواسم، وذلك عقب إنهاء الإتفاق مع اللاعب وناديه والحصول على توقيعه.

والجدير بالذكر أن عمر فرج يتواجد حالياً ضمن صفوف منتخب فلسطين، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

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