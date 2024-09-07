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ناجلسمان يعلق على مواجهة ألمانيا والمجر

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ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم الألماني، على المواجهة المرتقبة أمام المجر، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
 

ومن المقرر انطلاق مواجهة المنتخب المجري أمام نظيره الألماني في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت.
وتحدث مدرب ألمانيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "بالتأكيد، سيكون لدينا تشكيلة أساسية مختلفة لكنها ليست مختلفة تماماً، هذه المجموعة تعرف بعضها جيداً، حتى لو كان هناك بعض اللاعبين الجدد".
وأشار المدرب الألماني إلى أن باسكال غروس سيحلّ مكان كروس في خط الوسط الدفاعي، فيما سيشرك كل من كاي هافيرتس ونيكلاس فولكروغ لتعويض القدرة على صناعة الفرص التي كان يتميّز بها غوندوغان.
وأضاف: "فيما يخص باسكال فأنه سيلعب، لن يكون كروس نفسه، إنما سيكون باسكال، لا نبحث عن استبدال توني كروس، نبحث عن لاعب يستطيع أن يجلب مهاراته الخاصة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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