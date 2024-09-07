الدرندلي يعلق على فوز مصر على الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - علق خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على فوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الرأس الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة.

وتحدث الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية، حيث قال: "، بالتأكيد، الحمد لله بداية موقفة لمنتخب مصر، أعتبر هذا أول لقاء للفريق بكامل عناصره في الموسم الجديد، وعلينا أن نراعي أن اللاعبين المحليين لم يدخلوا في الأجواء بسبب ابتعادهم عن خوض المباريات في الفترة الأخيرة عكس المحترفين".

وأضاف: "حسام وإبراهيم لديهم ولاء وجدية هم وحوش، وأتمنى الاستمرار على ذلك، الفريق سيسافر غدًا على متن طائرة خاصة استعدادًا للمواجهة القادمة، وسيترأس البعثة إيهاب الكومي".

وأردف: "كيف يُجهز اتحاد الكرة للموسم الجديد؟ حسام حسن يُعطينا الأجندة حسب رؤيته للفترة القادمة ومواعيد المعسكرات، ونحن ننسق هذا الأمر معه ونوفر كل ما يُطلب منا، ومكافآت كل اللاعبين تم دفعها، وكل شيء منوط به الاتحاد يفعله، والحمد لله لا ينقصنا أي شيء".