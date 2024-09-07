ديشامب بعد السقوط أمام إيطاليا: أنا المسؤول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، مسؤوليته الكاملة عن الخسارة أمام إيطاليا بنتيجة 1-3 في افتتاح مشوار الفريقين بالموسم الرابع من دوري الأمم الأوروبية.

وفي تصريحاته عبر قناة "ليكيب" الفرنسية، أوضح ديشامب أن المباراة كانت معقدة بعد أول 20 دقيقة، حيث واجه فريقه مشاكل مزعجة أثرت على الأداء.

ديشامب : انا المسؤول

وشدد ديشامب على ضرورة مواجهة الحقائق وعدم الهروب من المسؤولية، مضيفًا أن الأخطاء والمساحات التي تركها الفريق استفاد منها المنتخب الإيطالي بشكل كبير.

واختتم مدرب فرنسا تصريحاته بقوله: "أبلغت اللاعبين بالعديد من الأمور، ولكن في النهاية، أنا المسؤول عن ما حدث".